Партию березовых веников из Тюменской области отправили в Казахстан

| Фото: Иа "Тюменская линия" | Фото: Иа "Тюменская линия"

Партию березовых веников из Тюменской области отправили в Казахстан. Перед отпарвкой экспортную продукцию исследовали на наличие вредителей, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

По результатам лабораторных исследований карантинных объектов не обнаружено, продукция соответствует требованиям Таможенного союза и стран-импортеров. На 60 веников из березы оформлен фитосанитарный сертификат.