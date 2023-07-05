Партию березовых веников из Тюменской области отправили в Казахстан
Экономика, 10:01 05 июля 2023
| Фото: Иа "Тюменская линия"
Партию березовых веников из Тюменской области отправили в Казахстан. Перед отпарвкой экспортную продукцию исследовали на наличие вредителей, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.
По результатам лабораторных исследований карантинных объектов не обнаружено, продукция соответствует требованиям Таможенного союза и стран-импортеров. На 60 веников из березы оформлен фитосанитарный сертификат.