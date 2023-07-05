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Партию березовых веников из Тюменской области отправили в Казахстан

Экономика, 10:01 05 июля 2023

Иа "Тюменская линия" | Фото: Иа "Тюменская линия"

Партию березовых веников из Тюменской области отправили в Казахстан. Перед отпарвкой экспортную продукцию исследовали на наличие вредителей, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

По результатам лабораторных исследований карантинных объектов не обнаружено, продукция соответствует требованиям Таможенного союза и стран-импортеров. На 60 веников из березы оформлен фитосанитарный сертификат.

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