15 тысяч успешных предпринимателей из десяти стран мира встретятся на тюменском форуме

| Фото: vk.com/forumsup2023 | Фото: vk.com/forumsup2023

Более 15 тысяч предпринимателей из 10 стран мира встретятся в Тюмени на XI Международном форуме СУП 10-13 августа. Форум - это сильная экосистема предпринимательства. И его участники на восемь из десяти вопросов находят ответа, поэтому в нем нужно участвовать.

Такое мнение корреспонденту "Тюменской линии" высказал организатор форума, председатель ТРО "Опора России" Эдуард Омаров по итогам презентации проекта в новом пространстве - Штабе общественной поддержки "Единой России" на ул. Водопроводной в Тюмени.

"Не нужно искать, как делать, где делать, с кем делать. На одной площадке на все вопросы можно найти ответы. Форум является хорошим индикатором развития экономики: в какую сторону нужно двигаться, в каких регионах страны развиты те или иные направления. И где находятся ресурсы, в том числе знаний и кадров. Все это на СУПе", - говорит Омаров.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Проведение мероприятий для бизнеса, таких как СУП, несомненно, влияет на инвестиционную привлекательность региона. Тюменская область находится в тройке лидеров в стране по данному показателю. Региону есть, что представить предпринимателям из разных городов и стран. Ожидается, что на форум приедут делегации из Турции, Китая, Индии, Армении, Азербайджана и других стран.

Программа XI Международного форума СУПа насыщенная и в этот раз рассчитана не на три дня, как это было раньше, а на четыре. Для участников бизнес-форума будут работать 20 тематических площадок в четырех локациях города, в том числе на пешеходной улице Дзержинского. Здесь предпринимателям представят еще один тюменский проект для малого и среднего бизнеса - фестиваль "Джем".

Развитие бизнес-сообществ на примере фитнес-индустрии - основная тема СУПа-2023. Организаторы традиционно проведут утренние пробежки по набережной Туры. А 12 августа, в День физкультурника, устроят два турнира по боксу, в том числе впервые для детей.

Зарегистрироваться на тюменский форум можно по ссылке.

Анжела Лебедева