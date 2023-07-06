Тюменские спортсмены с ОВЗ посоревнуются в стритболе и армрестлинге

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Соревнования по стритболу на колясках и армрестлингу среди людей с ограниченными возможностями здоровья пройдут на открытой площадке "Центра уличного баскетбола" в Тюмени 7 июля, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

За звание лучших посоревнуются спортсмены сборной команды Тюменской области по баскетболу на колясках, члены и активисты спортивно-оздоровительного клуба инвалидов "Шанс", окружных организаций инвалидов и тюменцы с поражением опорно-двигательного аппарата.

По вопросам участия в мероприятии можно обратиться по телефону 89829080823 или по электронной почте mirakly22@mail.ru.