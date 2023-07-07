Александр Моор принял участие в торжественном открытии модельной библиотеки в Казанском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сборник своих работ вручили губернатору Тюменской области Александру Моору юные авторы из Казанского района во время торжественного открытия модельной библиотеки в с. Казанское 7 июля. Глава региона, в свою очередь, оставил на сигнальном экземпляре свой автограф. Он побывал на празднике в рамках рабочего визита в муниципалитет.

Глава региона также получил электронный читательский билет Казанской центральной районной библиотеки им. И. М. Ермакова.

"Сегодня мы открыли библиотеку нового поколения. В Тюменской области уже действуют восемь подобных учреждений культуры, наполненных новым содержанием. Еще четыре откроются в этом году. Сегодня библиотека – это не только место, где читают книги. Это многофункциональное пространство для людей разных возрастов и интересов", - отметил Александр Моор.

"Модельная библиотека открывает широкие возможности для жителей Казанского района, - отметила руководитель учреждения Людмила Шевелева. - Главная задача модернизации - создание многофункционального комфортного пространства, наполненного новыми технологическими решениями, оборудованием и книжными изданиями".

Перед входом в здание библиотеки обустроили стену, украшенную работами тюменских художников.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 2022 году Казанская центральная районная библиотека стала победителем в конкурсном отборе по созданию модельных библиотек в рамках национального проекта "Культура" и получила 10 млн рублей из федерального бюджета на оснащение и модернизацию. На них приобрели книги, новое компьютерное и мультимедийное оборудование, библиотечную мебель, RFID-оборудование, позволяющее автоматизировать библиотечное обслуживание читателей и качественно повысить уровень работы библиотеки, информационно-навигационную панель, интерактивные стол, стену и пол, лазерные проекторы, шлемы виртуальной реальности, компьютеры, ноутбуки, планшеты.

В Казанской центральной районной библиотеке имеются доступы к Национальной электронной библиотеке, к Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина, электронной библиотеке "ЛитРес".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Оксана Корнеенкова