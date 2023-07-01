В Аптекарском саду Тобольска заработали три фонтана

| Фото: предоставлено Александрой Козютенко | Фото: предоставлено Александрой Козютенко

Три фонтана заработали в Аптекарском саду в Тобольске. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Александра Козютенко.

Отметим, ранее ученые Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН украсили искусственный водоем растениями. Здесь можно увидеть тростник южный, камыш озерный, клубнекамыш морской. Из декоративно-цветущих растений использованы ирисы, дербенник иволистный, кувшинки трех сортов с цветками разных цветов: белыми, розовыми и темно-розовыми.

Александра Козютенко напомнила, что в Аптекарском саду проходят различные мероприятия от молодежных лидеров Тобольска. В начале каждой недели выходит афиша с мероприятиями в группе локации и на сайте. Желающие организовать здесь свое событие также могут заполнить форму заявки на проведение мероприятия.

Аптекарский сад в Тобольске – место искусственного происхождения. Он был создан вручную с соблюдением правил садово-паркового искусства XIX века. По архивным данным, до 1824 года сад назывался Ботаническим, с 1824 – Медицинским, с 1837 – Аптекарским. Краеведческое сообщество инициировало идею возрождения Аптекарского сада в 2014 году. В 2020 году была разработана окончательная документация, которая прошла историко-культурную экспертизу. В 2021 начались работы по благоустройству.

Инна Пахомова