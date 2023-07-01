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В Тюмени иностранца приговорили к штрафу в 450 тыс. рублей за взятку полицейскому

Происшествия, 14:59 10 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К штрафу в 450 тыс. рублей приговорил Тюменский районный суд 28-летнего гражданина Узбекистана. Он признан виновным в даче взятки сотруднику ГИБДД, сообщает прокуратура Тюменской области.

В ноябре 2022 года подсудимый вместе с приятелем двигался на автомобиле Škoda Rapid. На посту полиции "Богандинский" автомобиль остановили сотрудники дорожно-патрульной службы, в ходе досмотра и проверки документов в машине обнаружили наркотическое вещество растительного происхождения.

Мужчина, желая избежать ответственности, попытался дать сотруднику полиции взятку в размере 15 тыс. рублей, положив деньги в рабочий журнал инспектора.

Пассажир автомобиля, которому принадлежали запрещенные средства, привлечен к административной ответственности за незаконные приобретение, хранение и перевозку без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства.

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# взятка , наркотики

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