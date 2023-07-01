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В селе Кулаково Тюменского района завершено строительство внутриквартальных сетей

Экономика, 12:05 12 июля 2023

ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: ООО "Тюмень Водоканал"

Последний участок в 450 метров внутриквартальной водопроводной сети ввел в эксплуатацию Тюменский водоканал в селе Кулаково. Комплекс работ по обеспечению жителей села чистой питьевой водой завершен, сообщает пресс-служба компании.

За три года "Росводоканал Тюмень" не только обеспечил село чистой городской водой, проложив более 15 км магистральных сетей, но также построил водонансосную станцию и более 10 км внутриквартальных водоводов.

"Сейчас все жители села имеют возможность подключиться к централизованному водоснабжению. Сети выполнены из современных полимерных материалов и закольцованы, что позволило повысить качество и надежность водоснабжения", - рассказал главный инженер компании Виталий Гурский.

Новые водопроводы построены в рамках реализации концессионного соглашения, которое было заключено между правительством Тюменской области, администрацией Тюменского района и "Росводоканал Тюмень".

"Губернатор поручил рассмотреть возможность доставлять потребителям Тюменского района городскую воду и транспортировать стоки из района на городские очистные сооружения канализации. Мы сделали такие расчёты и увидели большую экономию по капитальным затратам - это принципиально важно. Объём инвестиций по концессионному соглашению - около 4,5 миллиардов рублей, примерно столько же бюджетных средств сэкономлено. И еще принципиально важно то, что мы создаем единое тарифное пространство, выравнивая тарифы для жителей Тюмени и Тюменского района, а значит, делая услугу более доступной для населения", - рассказал заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.

В Кулаково "Росводоканал Тюмень" готовится реализовать новый проект. Сейчас ведется проектирование канализационного коллектора Каменка - Кулаково - Тюмень. Будут построены КНС и автоматизированная сливная станция. Строительно-монтажные работы начнутся уже в этом году.

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# Кулаково , Росводоканал Тюмень

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