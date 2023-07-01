Работник электросетей получил четыре года колонии за гибель подростка на подстанции в Ишиме

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Четыре года колонии получил начальник района электрических сетей филиала "Тюменьэнерго" в Ишиме за гибель подростка, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что обвиняемый не зафиксировал технические отклонения в работе городской подстанции и не рассмотрел обращения собственника земельного участка об отключении подстанции от электрической сети.

Кроме того, подсудимый не потребовал от диспетчера Ишимского РЭС отключения оборудования и линии электропередачи, идущей к подстанции, хотя продолжение их работы могло привести к аварии и создавало опасность жизни и здоровью окружающих.

В июле 2019 года двое несовершеннолетних вечером проникли внутрь подстанции и получили поражение электрическим током. Первый ребенок получил ожоги, второй скончался на месте.

Подсудимый свою вину в предъявленном ему обвинении не признал. Суд назначил ему четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.