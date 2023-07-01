Повышение качества дорог - в числе приоритетных задач правительств Югры и Тюменской области

Трасса Тюмень - Тобольск | Фото: ИА "Тюменская линия" Трасса Тюмень - Тобольск | Фото: ИА "Тюменская линия"

К предложениям жителей по повышению качества автомобильных дорог с большим вниманием относятся правительства Югры и Тюменской области. Это подчеркнул губернатор Александр Моор, отвечая на вопросы журналистов о развитии транспортной доступности территорий во время пресс-подхода по итогам рабочей встречи главы региона с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Александр Моор отметил, что важная транспортная артерия - автомобильная дорога Тюмень – Тобольск - Югра - уже до 150 км в сторону Тобольска стала четырехполосной.

"Безопасно и качественно. Кто ездил, это просто сказка, а не путешествие, - поделился губернатор Тюменской области. - Следующие 38 км в 2023-2024 годах также будут в четырехполосном исполнении. Это федеральная дорога, и по планам наших федеральных коллег в 2028 году будет полностью расширение до Тобольска".

Глава региона сообщил, что на этом участке есть два сложных инфраструктурных объекта: мост через Иртыш и следом идущая развязка. "Безусловно нельзя останавливаться – наша цель в работе с федеральными коллегами – дальнейшее расширение трассы, потому что по ней ездят и тюменцы и югорчане, и ямальцы, и для экономики она очень важна, поэтому и дорога должна быть безопасной. Пока вопросы еще есть. – сказал Александр Моор. – И, безусловно, расширяется федеральная трасса на восток, имеется в виду Тюмень – Ишим – Омск, здесь тоже работы активно ведутся. Ну, и как сказала Наталья Владимировна Комарова, в Югре дороги региональные и муниципальные хорошего качестве, но тем не менее есть большой запрос на дороги, я думаю, что в Югре, что в Тюменской области вопрос дорожного строительства, реконструкции, ремонта трасс, с одной стороны, является потребностью жителей, с другой – приоритет в работе правительств".

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова отметила, что по данным Росстата, Югра занимает второе место по качеству дорог. "Региональные, межмуниципальные дороги, в большинстве своём, соответствуют стандарту, а сеть муниципальных дорог нуждается в развитии. В вопросах, связанных с обеспечением финансирования из окружного бюджета, мы примем такое решение", - сказала она.

Александр Моор также напомнил о расширении аэропорта Рощино, который также имеет большое значение для жителей Тюменской области и Югры. "Видя, как растет пассажиропоток, было принято решение (полностью частные инвестиции - 15 млрд рублей) о развитии, для того, чтобы было удобно и тюменцам, и гостям, которые приезжают или используют наш аэропорт как транспортный узел", - сказал губернатор.

Евгений Бабенко