Несырьевые предприятия Тюменской области показали рост прибыли за четыре месяца

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Несырьевые предприятия России смогли нарастить обороты в 50 регионах за январь-апрель 2023 г. В 35 - зафиксирован спад выручки ненефтегазового бизнеса. В топ-10 регионов с приростом оборота бизнеса в нефтегазовом секторе вошла Тюменская область с показателем плюс 75,5 млрд рублей.

Аналитики аудиторской компании FinExpertiza, Москва, выяснили, что выручка бизнеса, не связанного с нефтегазовой сферой, за четыре месяца выросла до 52,8 трлн рублей, или на 0,4 %. Из анализа помесячной динамики выручки следует, что в апреле ненефтегазовый сектор впервые почти за год вышел в плюс. Последний раз прирост фиксировался в июне 2022 г.

В лидерах по прибыльности от не сырьевых отраслей значатся: Ростовская область, плюс 124,4 млрд рублей, Краснодарский край, плюс 110,1 млрд рублей, Приморье - 93,5 млрд рублей.