Более 20 тысяч гостей познакомились с историей тюменской геологии на выставке "Путь героев"

| Фото: mnpgeodata.ru | Фото: mnpgeodata.ru

Более 20 тыс. гостей посетили выставку "Путь героев. 75 лет тюменской геологии", работающую в музейном комплексе им. Словцова с 14 апреля. Экспозиция, повествующая о формировании региона как административной единицы, чье развитие в XX веке было тесно связано с деятельностью геологов, пользовалась спросом и в "Ночь музеев". В последний день работы экспозиции в музейном комплексе собрались ветераны и заслуженные работники геологии.

"Мы понимаем, что без нефти и газа развитие народного хозяйства было невозможно, поэтому 75-летие тюменской геологии было решено отметить максимально достойно, одним из многочисленных мероприятий и стала эта выставка, посвященная людям, делавшим нашу страну богатой", - рассказал заслуженный геолог РФ Анатолий Брехунцов. По его словам, особенно важно то, что большинство посетителей экспозиции - школьники и учащиеся вузов.

| Фото: mnpgeodata.ru | Фото: mnpgeodata.ru

За время работы выставки посетители познакомились с образцами минералов, нефти и газа с разных месторождений Тюменского края и живописными работами художников Остапа Шруба, Евгения Гудина, Анатолия Седова и других, узнали о трудном пути первых геологов, о плеяде выдающихся личностей, которые внесли вклад в развитие нефтяной и газовой отраслей. Организаторы собрали также личные вещи первооткрывателей, карты и предметы быта из экспедиций.

Анатолий Брехунцов отметил также, что в планах организаторов - создание и презентация документального фильма о тюменских геологах. А экспозиция "Путь героев. 75 лет тюменской геологии" может в дальнейшем стать передвижной и продолжить работу на других площадках.

"Празднование юбилейной даты продолжится в этом году спортивными мероприятиями, зимой состоятся лыжные соревнования. Уже прошла очень значимая олимпиада юных геологов, в ней приняли участие команды из Кемерово, Томска, Новосибирска, Барнаула, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, а также Пуровского и Уватского районов", - рассказал он.

Николай Ступников