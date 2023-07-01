Мошенники украли у пенсионерки из Тобольска 230 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

230 тыс. рублей украли у 63-летней тоболячки телефонные мошенники. Они убедили пенсионерку установить приложение для удаленного доступа к телефону и самостоятельно похитили деньги с её счетов, сообщает пресс-служба МО МВД "Тобольский".

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и уточнил информацию о том, оставляла ли она заявку на оформление кредита. Потерпевшая ответила отрицательно. После этого звонивший сказал, что необходимо проверить все данные. Для этого необходимо установить определенное приложение.

Пенсионерка установила приложение, которое было необходимо мошенникам для удаленного доступа к телефону. Они самостоятельно оформили кредит на сумму 138 тыс. рублей, а также списали деньги со счетов потерпевшей. Общая сумма ущерба составила 230 тыс. рублей.

В полиции возбудили уголовное дело по ст. "Кража, совершенная с банковского счета".

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам проявлять бдительность при поступлении звонков от сотрудников банка. Ни в коем случае нельзя устанавливать неизвестные приложения и выполнять сомнительные операции. В случае поступления подобного звонка необходимо прервать телефонный разговор и перезвонить на горячую линию соответствующего банка или обратиться непосредственно в отдел финансовой организации.