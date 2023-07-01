Более 4,3 миллионов тонн продукции выпустили на металлургическом заводе в Тюмени за 10 лет

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 4,3 млн тонн продукции выпустили на заводе "Электросталь Тюмени" за 10 лет. Круглую дату коллектив отметит совсем скоро – 24 июля. Среди тех, кто много лет назад обеспечивал условия для успешной плавки, был Евгений Алексеев. Сейчас он занимает должность сталевара электропечи ЭСПЦ, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Евгений впервые пришел на завод, когда здесь были только стены: "По телевизору увидел, что идет строительство предприятия, пришел сюда. Устроился, отправили на учебу", - рассказал сталевар.

Он один из немногих специалистов, которые учились параллельно с работой. Для этого ездил в город Серов Свердловской области на Надеждинский металлургический завод. Начинал вторым подручным сталевара. Теперь в среднем за смену производит 14 плавок — это 1 тыс. 50 тонн продукции. Процесс на 80 % автоматизирован, но роль сталевара все еще важна: время плавления регламентировано до секунды, для каждой марки стали — свой рецепт, а их химический состав может отличаться на сотые доли процента.

Евгений Алексеев называет "Электросталь Тюмени" второй семьей: "Всегда искал место, где будет дружный, серьезный, ответственный коллектив. И сама работа глубокая и интересная. В работе с металлом, с огнем есть своя магия".

Отметим, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил металлургов с профессиональным праздником. А также рассказал о представителе династии металлургов с более 200-летним общим стажем в отрасли.