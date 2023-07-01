Тюменские тхэквондисты в составе соборной России представят страну на Чемпионате мира

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Тюменские тхэквондисты в составе соборной России представят страну на Чемпионате и Первенстве мира по тхэквондо ИТФ. Соревнования пройдут с 15 по 30 августа в Астане Республика Казахстан.

Об этом сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

В состав российской команды включены Максим Егоров. Он поборется за награды в формальном комплексе в группе мужчин от 18 до 34 лет. А Екатерина Жуковская - в дисциплине "специальная техника" среди юниорок 14-15 лет.

Уже сейчас тюменские спортсмены находятся на учебно-тренировочных сборах в Сочи, где готовятся к соревнованиям.

На сегодняшний день на Чемпионат мира заявились команды из 17 стран.