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Тюменский эксперт рассказала, как выбрать качественный и вкусный сыр

Экономика, 13:25 17 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На что обратить внимание при выборе вкусного сыра, рассказала собственник ремесленной сыроварни "Сырник" Ирина Катерушина. По словам эксперта, главный ориентир – это цена. Для выработки 1 кг сыра требуется 10 л молока.

"Плюс закваски, фермент, коммунальные расходы, трудовые затраты. Соответственно, минимально, на каких-то больших производствах я считаю, что сыр дешевле чем 800 - 900 рублей за килограмм стоить не может", - убеждена сыродел.

Второй важный момент - нужно читать состав на этикетке. Особое внимание обратить на растительные ингредиенты в составе. Если они использованы в качестве добавок – это допустимо. Наличие соли в составе также не должно тревожить – она выступает в роли консерванта.

"В настоящем хорошем качественном сыре должно быть молоко и оно должно быть натуральное, не восстановленное, не сухое, никаких растительных компонентов там не должно быть. Также заквасочные культуры – фермент. Ну и добавляют кальция хлорид для того, чтобы молоко при ферментации правильно свернулось и соль. Плюс какие-то добавки – укроп, томаты, оливки, черный перец", - подчеркнула Ирина Катерушина.

При таком варианте можно быть уверенным в натуральности сыра.

Напомним, в ремесленной сыроварне выпускают 30 видов сыров. Есть среди них и редкие сорта, например, сыр испанских пиратов маон, который напоминает булку хлеба и нравится мужчинам.

Оксана Корнеенкова

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# качество , производство сыров , рекомендации

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