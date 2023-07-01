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В Тобольске разработают проект по укреплению склонов Троицкого мыса за 43 миллиона рублей

Экономика, 17:38 17 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

43 млн рублей направит Управление капитального строительства (УКС) Тюменской области на разработку проекта по укреплению склонов Троицкого мыса в Тобольске. Подрядчик определится в ходе электронного аукциона 24 июля, а представить готовый проект заказчику он должен в декабре 2024 г., сообщается на сайте Госзакупки.

Но в начале организация-победитель должна провести изыскательские работы на склонах Троицкого мыса, части Алафеевской горы, от берега Иртыша до Никольского взвоза. Общая площадь участка ориентировочно составляет 88 тыс. 216 кв. м.

Проект предполагает комплекс мероприятий, которые стабилизируют склоны мыса и послужат сохранению объекта культурного наследия ансамбля "Тобольский кремль". Это, прежде всего, берегоукрепительные сооружения откосного, полуоткосного профиля, которые обеспечат устойчивость склонов, сбор и отвод поверхностных вод.

Отметим, что это уже вторая попытка найти подрядчика. Первый аукцион был объявлен в начале года. Но вскоре после завершения подачи заявок его отменили. Тогда начальная цена контракта составляла чуть более 30 млн рублей.

Оксана Корнеенкова

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# автобусы , Главное управление строительства Тюменской области

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