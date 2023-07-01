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Самая дорогая в Тюмени "вторичка" продается за 68 млн рублей

Экономика, 17:05 17 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более трети объема вторичного предложения жилья стоимостью от 20 млн рублей в городах Уральского федерального округа, по данным ЦИАН, приходится на Тюмень. Половина - на уральскую столицу Екатеринбург, оставшаяся часть лотов распределена между Сургутом, Челябинском, Новым Уренгоем, Нефтеюганском и Нижневартовском.

Основную часть высокобюджетного предложения на первичном рынке Тюмени содержит апарт-комплекс "1А Первомайская".

По этому же адресу продается и самая дорогая в городе "вторичка" – апартаменты с тремя спальнями, двумя санузлами, сауной и просторной кухней-гостиной, занимающей больше трети от общей площади в 140 кв. м. Стоимость этого актива собственник оценил в 68 млн рублей.

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