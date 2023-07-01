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План по контрактированию для реализации в Тюменской области нацпроектов в 2023 году выполнен на 99%

Политика, 17:10 17 июля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более чем на 99 % выполнен план по заключению контрактов для реализации в Тюменской области нацпроектов в 2023 году. Губернатор региона Александр Моор провел совещание по реализации национальных проектов в регионе.

"По таким нацпроектам, как "Образование", "Демография", "Культура", "Цифровая экономика РФ" заключено сто процентов необходимых контрактов", - отметил директор областного департамента экономики Максим Скворцов.

По нацпроектам "Безопасные и качественные дороги", "Экология", "Здравоохранение", "Жилье и городская среда" план по контрактованию выполнен более чем на 96 %.

Как сообщает информационный центр правительства субъекта, план по финансированию реализации национальных проектов в Тюменской области по итогам первого полугодия из регионального бюджета выполнен на 47,2 %, из федерального бюджета – на 49,2 %. Работа продолжается в соответствии с графиком.

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# Александр Моор , национальные проекты

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