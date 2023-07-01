Житель Тюмени осужден на три года за публичные призывы к экстремизму в Telegram

| фото Telegram-канал Кирилла Мартюшева | фото Telegram-канал Кирилла Мартюшева

Жителя Тюмени осудили на три года за публичные призывы к экстремизму в Telegram.

"Сотрудниками ФСБ собраны материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении гражданина России Кирилла Мартюшева, по факту его публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности посредством канала, созданного им в мессенджере "Telegram", - сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

Молодой человек разместил в своем Telegram-канале фото-и видеоматериалы несогласованного митинга, на котором участниками использовались антигосударственные агитационные лозунги. В ходе следственных мероприятий по месту его проживания обнаружены листовки антивоенной направленности.

Следственный отдел РУФСБ России по Тюменской области возбудил и расследовал уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети "Интернет").

Решением Центрального районного суда Тюмени Кирилл Мартюшев признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и запрета заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, в течение двух лет. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.

Приговор вступил в законную силу.