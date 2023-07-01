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В семь озер Нижнетавдинского района выпустили рыбу в 2023 году

Экономика, 12:35 18 июля 2023

Администрация Нижнетавдинского района | Фото: Администрация Нижнетавдинского района

Зарыбление семи озер провели в Нижнетавдинском районе Тюменской области в 2023 году. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в администрации Нижнетавдинского района.

В озера Черное и Летнее выпущены по 10 тыс. личинок щуки. Култыбайку населили 3,26 тыс. карпов. Также карпов выпустили в Куймокуль, Юрашево и безымянное озеро. На Ипкуль в 2023 году завезли 500 тыс. личинок пеляди.

Администрация Нижнетавдинского района | Фото: Администрация Нижнетавдинского района

Отметим, Нижнетавдинский район богат озерами, пригодными для товарного рыбоводства. Это 24 водных объекта. 12 рыбоводных участков общей площадью 2 тыс. 424 га активно используются. Это озера Черное, Летнее, Юрашево, Куймокуль, Култыбайка, Малое Аракчино, Большое Аракчино, Среднее, Боглянское, Бачкуль, Ипкуль, водоем без названия. Еще два водных объекта — озера Дивикуль, Малый Ямрукуль — сформированы для проведения торгов. Рыбохозяйственной деятельностью в районе занимаются шесть юридических лиц, три индивидуальных предпринимателя и одна Тюменская региональная общественная организация "Общество охотников и рыболовов".

Инна Пахомова

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# Нижнетавдинский район , озера

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