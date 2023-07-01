В Тюменской области намерены развивать межотраслевое сотрудничество и креативные индустрии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области работают предприятия-гиганты, которые своими разработками, продукцией уже вносят существенную лепту в технологический суверенитет региона, страны. Но сейчас важно организовывать межотраслевое сотрудничество, выходить на новый уровень, привлекать новейшие технологии.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Продукция СИБУРа (ЗапСибНефтехима в Тобольске) замещает половину производимых полимеров в масштабах страны и уходит на экспорт. Агрофирма "КРиММ" в Упоровском районе вкладывает серьезные средства в лабораторию, селекцию. 20 % российского рынка семенного картофеля – тюменской компании. Завод "Фарм-Синтез" запускает в Тюмени вторую очередь производства, налаживает выпуск гормональных препаратов, планирует открыть лабораторию. Все это примеры компаний, которые вносят существенный вклад в технологический суверенитет региона и страны, считает Пантелеев.

"В регионе есть хорошие примеры применения космических технологий, наработок оборонного комплекса в нефтегазовой отрасли. Сейчас время, когда не нужно бороться за чистоту отрасли, все происходит на стыках отраслей", - отметил он.

В Тюменской области, помимо ведущих отраслей экономики, активно развивают креативные индустрии. Регион – четвертый в стране по вкладу во внутренний региональный продукт (ВРП) в этом секторе экономики.

"Данный ресурс необходимо использовать. Креативные индустрии – это, прежде всего, интеллект. И уверен, что межвузовский кампус станет площадкой, где мы сможем соединить различные научные интересы", - сказал замгубернатора Тюменской области.

По мнению Андрея Пантелеева, в условиях диверсификации экономики необходимо работать над обеспечением технологического суверенитета. Для этого нужно создать условия для инноваторов, выводить отраслевые кластеры за пределы региона, развивать индустрии, привлекать и закреплять компетентных специалистов.

Анжела Лебедева