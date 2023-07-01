Тюменец сбросил знакомого с десятого этажа

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Расследование уголовного дела в отношении мужчины, сбросившего своего знакомого с 10-го этажа, завершается в Тюмени, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 1 июня на чердаке 10-этажного жилого дома по ул. Демьяна Бедного 39-летний тюменец поссорился с приятелем, завязалась потасовка.

Злоумышленник схватил противника за обе ноги и выбросил его в окно. Потерпевший скончался на месте. На допросе обвиняемый полностью признал свою вину.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передано в суд для рассмотрения по существу.