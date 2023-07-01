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Тюменку с наркотиком задержали на улице Жуковского

Происшествия, 15:01 22 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Девушку с мефедроном задержали полицейские в Тюмени, сообщает УМВД по Тюменской области. Ночью на ул. Жуковского сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. Кроме водителя в салоне находилась тюменка 1995 года рождения. Пассажирка заметно нервничала, чем вызвала подозрение.

В присутствии понятых она достала из-под ремня брюк полимерный сверток и рассказала, что заказала через Интернет для личного употребления мефедрон.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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# наркотики , уголовное дело

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