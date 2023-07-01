Тобольская команда победила в робототехнических соревнованиях среди школьников

| Фото: ИА "Тюменская линии" | Фото: ИА "Тюменская линии"

Робототехнические соревнования среди школьников Тюменской области прошли в Центре робототехники и АСУ Тюменской области 22 июля. Около 40 ребят попробовали свои силы в двух направлениях - "Следование по линии" и "Битва роботов".

"Участие в состязаниях для ребенка – это ситуация успеха, возможность проверить свои навыки, посоревноваться, познакомиться с другими участниками. Это тоже неотъемлемая часть образования", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" заместитель директора тюменского информационного образовательного центра Айдарбек Ережепов.

"В следовании по линии" робот должен ехать по черной полосе в автоматическом режиме. На пути могут встречаться повороты под прямым углом, перекрестки и препятствия. В битве задача участника заключается в том, чтобы вытолкнуть с полигона соперника.

"Мы взяли готовую базу от робота-черепахи, добавили сюда металлические конструкции спереди и сзади. Также здесь есть рамка, чтобы можно было сбивать соперника с колес", - поделился участник команды "Гелиос", ученик тобольской школы №16 Никита Ушаров.

В результате команда Никиты победила, второе место у тюменских ребят из "D1mon1ks", а третье заняла "Злая птичка" из Казанского района. В "Следовании по линии" в номинации "Star" выиграла команда "Матрица", представляющая с. Муллаши, в номинации "Open" - "ПродМухоморы" из Тюмени.

Победителей и призеров наградили памятными призами.

Состязания школьников прошли в рамках всероссийского турнира по спортивному программированию "Кубок будущего".

Виктория Макарова