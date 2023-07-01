На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск из-за ДТП ограничено движение

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Движение ограничено на 11 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском районе из-за ДТП 24 июля с 16 часов. Большегруз "Фрейтлайнер" въехал в заднюю часть грузовика "ДАФ".

"Предварительно, 48-летний водитель уснул за рулем. Он травмирован, доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются", - отметили в ГАИ.

t.me/gibdd72 t.me/gibdd72

Движение ограничено в сторону Тюмени, проезд транспорта - по одной полосе. Проводятся работы по очистке проезжей части магистрали от высыпавшегося гравия и разлившегося топлива.