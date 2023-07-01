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Жителя Тюменской области лишили свободы за пьяную езду

Происшествия, 11:35 25 июля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

К году лишения свободы приговорен житель Уватского района за неоднократную езду в нетрезвом виде, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов уголовного дела известно, что в сентябре 2022 года подсудимый был задержан на подъездной автодороге к п. Демьянка. Он управлял автомобилем ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения.

В суде мужчина вину признал полностью и раскаялся. По месту жительства и работы он характеризуется положительно, ранее уже был судим.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год и 10 дней, а также на шесть лет лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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# пьяная езда , суд , Уватский район

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