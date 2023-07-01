Тюменка сдала в ломбард ювелирные изделия подруги

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ювелирные изделия на 78 тыс. 500 рублей похитила у подруги жительница Тюмени, сообщает областное УМВД, возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Местная жительница 1976 года рождения обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже золотой цепочки и сережек.

Сотрудники полиции задержали ранее судимую 36-летнюю приятельницу потерпевшей. На допросе она призналась в преступлении и рассказала, что пригласила к себе в гости знакомую.

Гостья сняла с себя ювелирные украшения, положила их на тумбочку и легла спать. Воспользовавшись случаем, злоумышленница присвоила золотую цепочку и серьги, а на следующий день сдала похищенное имущество в ломбард за 67 тыс. рублей.