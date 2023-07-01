Проект второго транспортного кольца в Тюмени будет готов до конца 2023 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект второго транспортного кольца в Тюмени будет готов до конца 2023 года. Над ним работает проектно-изыскательский институт "Тюменьдорпроект". Заказчик - Управление автомобильных дорог Тюменской области.

Как рассказали информационному агентству "Тюменская линия" в Главном управлении строительства, в проектировании находится участок второго транспортного кольца от развязки за ТЭЦ-2 до Московского тракта.

"Мы условно называем его "Южный обход". Примерная протяжённость участка - 21 км. Участок непростой. Он соединит Обход Тюмени с двумя федеральными трассами. Потребуется строительство двух развязок. Готовность проекта ожидается в конце года", - уточнили эксперты.

На выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации: "Строительство окружной автомобильной дороги Тюмени. Второе транспортное кольцо. Участок от автомобильной дороги Тюмень – Боровский - Богандинский до федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень" по итогам торгов направлен из регионального бюджета 91 млн рублей.

Вторая объездная автодорога на юге Тюмени соединит Червишевский и Московский тракты и снизит нагрузку на главный обход города – Тюменскую кольцевую автодорогу.

Анжела Лебедева