Тюменские полицейские раскрыли нарколабораторию

| Фото: скриншот видео УВМД России по Тюменской области | Фото: скриншот видео УВМД России по Тюменской области

Нарколабораторию раскрыли тюменские полицейские во время операции "Мак": задержан подозреваемый в незаконном обороте запрещенных веществ, обнаружено место изготовления и хранения наркотиков.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюмени установили и задержали местного жителя 1987 года рождения, подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении наркотических веществ. В присутствии понятых оперативники изъяли из его автомобиля более 10 гр. вещества растительного происхождения. Мужчина признался, что изъятое вещество он приготовил для сбыта на территории областного центра, а также рассказал о наличии иных наркотических веществ по месту его жительства.

В квартире-лаборатории полицейские обнаружили семена, две теплицы, 61 куст растений конопли, контейнеры с высушенными листьями, удобрения и емкости для фасовки готового запрещенного вещества. Экспертиза подтвердила - изъятое является марихуаной массой более 6 кг. Подозреваемый пояснил следователю, что занимается выращиванием этого растени около года с целью сбыта по принципу из рук в руки.

Как сообщает УМВД России по Тюменской области, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств" и ч. 1 ст. 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Видео УВМД России по Тюменской области