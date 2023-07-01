На 1,9 млрд рублей выпустил продукции Тюменский ремонтно-механический завод в первом полугодии-2023

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) АО "Транснефть – Сибирь" в период с января по июнь 2023 года изготовил 15 тыс. единиц продукции на общую сумму 1,9 млрд рублей.

Тюменское предприятие выпускает продукцию машиностроения, нестандартные металлоконструкции, комплектующие для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов.

С начала года на объекты трубопроводного транспорта для 18 организаций системы "Транснефть" поставлено 2,5 тыс. единиц комплектующих к насосным агрегатам, около 4 тыс. единиц оборудования для ремонта и обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов, включая 200 единиц колодцев для размещения технологического оборудования, а также более 2,4 тыс. ремонтных конструкций для устранения дефектов нефтепровода. Также завод изготовил и поставил станцию биологической очистки сточных вод для НПС "Сосьва" Урайского управления магистральных нефтепроводов, станцию очистки производственно-дождевых сточных вод для ЛПДС "Никольское" АО "Транснефть – Дружба".

В рамках внедрения современных технических решений специалисты ТРМЗ освоили и запустили в производство новые виды продукции: подшипники для электродвигателей, насосы для передвижных насосных установок, специальные роторы для магистральных насосов, торцовые уплотнения.

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

В апреле 2023 года завод успешно прошел инспекционный аудит системы менеджмента качества и подтвердил соответствие международным нормам. Эксперты отметили высокую культуру производства и постоянное совершенствование технологий.

Елена Григорьева