Депутаты поздравили тюменцев с наступающим Днем города

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Дорогие тюменцы! С огромным удовольствием поздравляю вас с днем рождения нашего города, Тюмени прекрасной и величавой!" - обратился к жителям областного центра депутат городской думы Степан Киричук в преддверии празднования 437 годовщины со дня основания Тюмени.

За четыре с небольшим столетия город превратился из провинции в областную столицу, в крупный научно-образовательный, культурный и спортивный центр. Об этом напомнила депутат городской думы Елена Бойко.

Депутат Екатерина Вешкурцева подчеркнула, что Тюмень гордится своими добрыми и целеустремленными людьми, Антон Терехов отметил, что вместе мы каждый день делаем наш замечательный город еще лучше.

"Пусть Тюмень всегда будет молодой, мы сделаем для этого все возможное: построим университетские корпуса, создадим межвузовский кампус мирового уровня", - добавил депутат Иван Романчук.

Тюменцы сохраняют древние сибирские традиции, уверена депутат Альбина Селезнева. "Еще одно доказательство этому – открытый в сквере Казачьи луга памятник казакам-первопроходцам Сибири", - рассказала она.

"Желаю вам, чтобы любые жизненные испытания делали вас только сильнее, а рядом всегда находились верные, надежные и любящие люди", - пожелал горожанам заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов.

"Дорогие тюменцы, будьте активными, ведь ваши мечты и желания позволяют нашему городу становиться лучше", - добавила депутат городской думы Наталия Путина.

Напомним, ожидается, что участие в праздновании 437-й годовщины со дня основания города 29 июля примут более 500 тыс. тюменцев. Праздничные площадки будут работать во всех районах города.

Ярким завершением Дня города станет праздничный фейерверк, он начнется в 22 часа, увидеть его можно будет с любой точки набережной Туры. Фейерверк будет посвящен также присвоению Тюмени звания "Город трудовой доблести".

Николай Ступников