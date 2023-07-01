15 лет тюрьмы грозит жителю Тобольска за убийство по неосторожности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

29-летнего тоболяка обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового, сообщает Следственное управление СК РФ по Тюменской области.

4 июня 2023 года на ул. Павлова в Тобольске между 29-летним обвиняемым и 56-летним потерпевшим произошел конфликт. В процессе ссоры злоумышленник достал нож и нанес оппоненту не менее трех ударов. Потерпевшего госпитализировали в медучреждение города. От полученных травм он скончался.

Следствие собрало доказательную базу, уголовное дело передали в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.