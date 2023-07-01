  • 27 июля 202327.07.2023четверг
  • USD90,0468
    EUR99,7156
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер западный

О важном и интересном - t.me/tlinia

15 лет тюрьмы грозит жителю Тобольска за убийство по неосторожности

Происшествия, 14:16 27 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

29-летнего тоболяка обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового, сообщает Следственное управление СК РФ по Тюменской области.

4 июня 2023 года на ул. Павлова в Тобольске между 29-летним обвиняемым и 56-летним потерпевшим произошел конфликт. В процессе ссоры злоумышленник достал нож и нанес оппоненту не менее трех ударов. Потерпевшего госпитализировали в медучреждение города. От полученных травм он скончался.

Следствие собрало доказательную базу, уголовное дело передали в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# СУ СК РФ по Тюменской области , убийство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:16 27.07.202315 лет тюрьмы грозит жителю Тобольска за убийство по неосторожности
13:45 27.07.2023На Ямале ФСБ пресекла незаконный оборот контрафактного алкоголя
13:21 27.07.2023Восьмилетняя девочка попала под колеса иномарки в Тюмени
12:48 27.07.2023Тюменец вынес из чужого дома шубу, утюг, фонарик, белье и алкоголь