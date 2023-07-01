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На Ямале ФСБ пресекла незаконный оборот контрафактного алкоголя

Происшествия, 13:45 27 июля 2023

РУФСБ России по Тюменской области

В Ямало-Ненецком автономном округе сотрудники РУФСБ России по Тюменской области совместно с ОМВД России по Ноябрьску пресекли деятельность нелегальнго предпринимателя.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина России Ибадова Ф.С.о, причастного к приобретению, хранению и сбыту алкогольной продукции без акцизных марок, предусмотренных законодательством РФ", - сообщает пресс-служба РУФСБ по Тюменской области.

Следствием установлено, что Ибадов Ф.C.o. приобретал и хранил в гаражах, торговых павильонах и автомобилях, принадлежащих третьим лицам, контрафактную алкогольную продукцию для ее последующего сбыта. В результате проведенных мероприятий фигурант задержан, алкогольная продукция в количестве более 2 тыс. литров изьята из незаконного оборота.

Следственный отдел ОМВД России по Ноябрьску в отношении указанного гражданина возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение и сбыт продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области ﻿

Ноябрьским городским судом Ибадов Ф.С.о. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, с испытательным сроком на 1 год и штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Видео РУФСБ России по Тюменской области

"Одно из наиболее токсичных и распространенных опасных веществ в поддельном алкоголе – метанол. Он молниеносно всасывается в организм и начинается процесс интоксикации, порой такие случаи заканчиваются смертельным исходом. Любой алкоголь приносит непоправимый вред здоровью в любых количествах. Лучшей альтернативой употреблению алкоголя может быть только здоровый образ жизни", - подчеркнул эксперт.

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# контрафактный алкоголь , РУФСБ России по Тюменской области

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