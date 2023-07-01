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Более 1,9 тыс. пенсий по инвалидности назначили жителям Тюменской области с начала 2023 года

Экономика, 12:13 28 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 985 страховых и социальных пенсий по инвалидности проактивно назначило жителям региона отделение СФР по Тюменской области с начала 2023 года. Пенсии автоматически устанавливаются на основании данных из Федерального реестра инвалидов, сообщает пресс-служба учреждения.

Одновременно с назначением пенсии также установили ежемесячную денежную выплату и предоставили право на набор социальных услуг, включающий лекарства и медицинские изделия, путевку и проезд в санаторий.

Решение о назначении пенсии принимается на основании информации из бюро медико-социальной экспертизы о признании человека инвалидом. Сведения рассматриваются в течение пяти рабочих дней, затем гражданину направляется извещение о назначении пенсии в личный кабинет на портале "Госуслуг" либо по почте. Заявление о доставке можно подать онлайн на портале, в МФЦ, а также в клиентской службе ОСФР по Тюменской области.

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# социальные пенсии

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