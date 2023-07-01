13 очагов произрастания конопли уничтожили в Исетском районе

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

13 очагов с дикорастущей коноплей уничтожили в Исетском районе. Растительность на территориях общей площадью более пяти га скосили и перепахали при помощи сельхозтехники, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Уничтожение наркотических растений провели в рамках второго этапа межведомственного оперативно-профилактического мероприятия "Мак". Полицейские выявляли, пресекали и раскрывали противоправные действия в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Участковые выявили административные правонарушения, согласно которым составлены протоколы за потребление запрещенных веществ без медицинского назначения. Полицейские также доставили в исетскую больницу четыре местных жителя на медицинское освидетельствование для установления степени наркотического опьянения.