Второй набор координаторов в филиал фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области начнется осенью

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Второй набор социальных координаторов в филиал фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области планируют начать с сентября. Сейчас нагрузка на одного сотрудника в среднем составляет до 100 человек.

Об этом сообщила руководитель филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Тюменской области Динара Поштаренко во время прямого эфира в сообществе "ЦУР Тюменской области" во ВКонтакте 28 июля.

"Думаю, к сентябрю центральный аппарат в Москве определится со штатным расписанием, нам будет доведена дополнительная квота и начнется новая волна обучения остальных координаторов. То есть снова пройдут три модуля. И, скорее всего, уже разработанная программа дополнится практическими вопросами. Пока к нам можно приходить, оставлять свои резюме. Сразу скажу, что очень много людей хотят у нас работать", – добавила она.

Социальных координаторов в Тюмени набрали еще в апреле. По словам их руководителя, в основном это те, кто ранее работал в социальной сфере, также есть серебряные волонтеры, участник СВО, родные военнослужащих, которые находятся на спецоперации.

На сотрудников возложено персональное сопровождение каждого ветерана, членов семьи погибших военнослужащих, они помогают участникам СВО и их родным. Для этого они прошли личностно-профессиональную диагностику, после обучались по специально разработанной программе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Третий модуль обучения начнется в августе. Его посвятили тому, как избежать синдрома профессионального выгорания.

"Учеба достаточно объемная. Здесь требуются знания нормативно-правовых актов, умение находить контакт и доверие с нашими подопечными, обязательны такие требования, как: добродушие, эмпатия и уважение к нашим людям. Также я всегда задаю вопрос: готов ли кандидат круглосуточно оказывать помощь, поддержку, быть на телефоне и постоянно на связи? Потому что мало ли какое состояние у наших подопечных, он может и в выходной позвонить", – отметила Динара Поштаренко.

Специалисты принимают по направлениям: предоставление мер социальной поддержки; психологотерапевтическая помощь; проведение медико-социальной экспертизы; трудоустройство; привлечение к физкультуре и спорту. Работа организована по принципу "одного окна". Координаторы есть практически во всех районах юга Тюменской области.

Всего в "Защитники Отечества" с 1 июня обратились более 560 человек. Сотрудникам задали около 750 вопросов, из них свыше 500 уже решено. Филиал фонда расположен в Тюмени по адресу: пер. Приисковый, 12. Часы работы: с понедельника по пятницу – с 9 до 18 часов. Окна работают без обеда. Выходные: суббота и воскресенье.

Виктория Макарова