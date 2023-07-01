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На тюменском фестивале "МОРЕmore" выступили спортсмены из России и стран СНГ

Спорт, 17:47 29 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шоу-фестиваль "МОРЕmore" прошел на набережной Тюмени в День города. Организаторы подготовили три локации: чирлидинг, тамблинг и батут.

Участие принимали профессиональные спортсмены из Тюмени, Екатеринбурга, Красноярска, Москвы, а также других городов России и стран СНГ.

На площадке тамблинг спортсмены выполняли акробатические трюки на пружинящей дорожке. Один из участников показывал фигуру, которую остальным было необходимо повторить. Важное правило — не использовать связку больше четырех элементов. Если не получилось выполнить точь в точь, то человек выбывает.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Батут стал новшеством для города. Здесь показательные выступления представили лучшие батутисты. Они показали упражнения, включающие несколько элементов.

На чирлидинге горожане увидели выступления спортсменов в двойках и четверках.

"Думаю, выступили хорошо, тем более мы собрали программу за два дня. Результат нас порадовал. Почти с таким же выступлением мы ездили на чемпионат России, где получили бронзовую медаль. На этом же фестивале, считаю, что соперников нет, здесь все друзья и поддерживают друг друга", — рассказала корреспонденту "Тюменской линии" тюменская участница, представительница клуба спортивного чирлидинга Victory Виктория Адарьева.

Виктория Макарова

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# набережная Туры , чирлидинг

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