Юные велогонщики посоревнуются за звание лучшего в Тюмени
Спорт, 08:13 02 августа 2023
| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени
Велогонка – критериум на приз заслуженного мастера спорта С.
Усламина пройдет в Тюмени в районе Лесобазы 5 августа.
Участниками соревнований станут около 80 спортсменов от 2011 года рождения и младше до 2006 года рождения и старше, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.
Участникам предстоит проехать от двух до четырнадцати кругов. Велогонщиков, занявших призовые места, наградят дипломами, медалями и памятными призами.
Старт заездов запланирован на 10 часов. Возрастное ограничение 6+