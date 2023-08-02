Юные велогонщики посоревнуются за звание лучшего в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Велогонка – критериум на приз заслуженного мастера спорта С.

Усламина пройдет в Тюмени в районе Лесобазы 5 августа.

Участниками соревнований станут около 80 спортсменов от 2011 года рождения и младше до 2006 года рождения и старше, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Участникам предстоит проехать от двух до четырнадцати кругов. Велогонщиков, занявших призовые места, наградят дипломами, медалями и памятными призами.

Старт заездов запланирован на 10 часов. Возрастное ограничение 6+