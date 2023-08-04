Тюменские футболисты сыграют с "Ленинградцем" 5 августа
Спорт, 15:39 04 августа 2023
| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте
Очередной домашний матч в МЕЛБЕТ-Первой лиге проведут футболисты "Тюмени" с "Ленинградцем" на стадионе "Геолог" 5 августа. Матч начнется в 19 часов, сообщает пресс-служба клуба.
"Тюмень" и команда из Ленинградской области успешно стартовали в новом сезоне. Сибиряки с шестью очками занимают пятое место. Команда соперников – восьмое. У неё пять очков и ни одного поражения.
Билеты можно приобрести по ссылке, в точках продаж kassy.ru. В кассах "Геолога" билеты появятся за три часа до начала матча. Все вопросы о покупке билетов можно узнать по телефону 542-000.
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