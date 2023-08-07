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Тюменским экспортерам станет доступен гибкий инструмент тарифных преференций

Экономика, 09:51 07 августа 2023

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Гибкий инструмент тарифных преференций при экспорте отечественных товаров предложило ввести правительство РФ. Несмотря на санкционное давление, Россия продолжает расширять торгово-экономические отношения с государствами, настроенными на равноправное и взаимовыгодное партнерство.

По информации кабмина, для стимулирования роста поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья предлагается ввести специальный гибкий инструмент тарифных преференций, который будет включать: возможность снижения на срок до шести месяцев экспортных пошлин, установление временных пониженных или нулевых таможенных ставок на вывоз продукции в рамках определенного объема не более чем на один год.

"Эта мера позволит оказать поддержку российским субъектам, в отношении которых действует режим внешних ограничений, и также тем регионам, где изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных издержек и, как следствие, удорожанию экспортных поставок местных предприятий", – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.

Для запуска механизма потребуется наделение правительства дополнительными полномочиями. Соответствующие изменения в федеральный закон "О таможенном тарифе" подготовлены. Весь пакет документов будет направлен на рассмотрение в Госдуму.

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# Михаил Мишустин , экспорт

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