Тюменским экспортерам станет доступен гибкий инструмент тарифных преференций

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Гибкий инструмент тарифных преференций при экспорте отечественных товаров предложило ввести правительство РФ. Несмотря на санкционное давление, Россия продолжает расширять торгово-экономические отношения с государствами, настроенными на равноправное и взаимовыгодное партнерство.

По информации кабмина, для стимулирования роста поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья предлагается ввести специальный гибкий инструмент тарифных преференций, который будет включать: возможность снижения на срок до шести месяцев экспортных пошлин, установление временных пониженных или нулевых таможенных ставок на вывоз продукции в рамках определенного объема не более чем на один год.

"Эта мера позволит оказать поддержку российским субъектам, в отношении которых действует режим внешних ограничений, и также тем регионам, где изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных издержек и, как следствие, удорожанию экспортных поставок местных предприятий", – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.

Для запуска механизма потребуется наделение правительства дополнительными полномочиями. Соответствующие изменения в федеральный закон "О таможенном тарифе" подготовлены. Весь пакет документов будет направлен на рассмотрение в Госдуму.