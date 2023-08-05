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Александр Моор пожелал юным теннисистам Сладковского района новых побед

Губернатор, 19:52 05 августа 2023

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Комплекты брендированных футболок и сертификат на приобретение инвентаря вручил воспитанникам спортивной школы Сладковского района губернатор Тюменской области Александр Моор.

Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

"Сегодня был в Сладковском районе в рабочей поездке. Заглянул в гости к юным теннисистам. В местной спортшколе очень сильная секция по настольному теннису. Сладковские ребята неоднократно побеждали на областных соревнованиях, входят в региональную сборную. В 2022 году впервые в истории района воспитанница школы Анастасия Павлюк завоевала медаль на личном первенстве Уральского федерального округа", - отметил Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что настольный теннис - увлекательный вид спорта. Подходит для всех возрастов, развивает реакцию. Он пожелал сладковским чемпионам новых побед.

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# Александр Моор , Сладковский район

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