Александр Моор пожелал юным теннисистам Сладковского района новых побед

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Комплекты брендированных футболок и сертификат на приобретение инвентаря вручил воспитанникам спортивной школы Сладковского района губернатор Тюменской области Александр Моор.

Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

"Сегодня был в Сладковском районе в рабочей поездке. Заглянул в гости к юным теннисистам. В местной спортшколе очень сильная секция по настольному теннису. Сладковские ребята неоднократно побеждали на областных соревнованиях, входят в региональную сборную. В 2022 году впервые в истории района воспитанница школы Анастасия Павлюк завоевала медаль на личном первенстве Уральского федерального округа", - отметил Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что настольный теннис - увлекательный вид спорта. Подходит для всех возрастов, развивает реакцию. Он пожелал сладковским чемпионам новых побед.