Александр Моор пожелал юным теннисистам Сладковского района новых побед
Комплекты брендированных футболок и сертификат на приобретение инвентаря вручил воспитанникам спортивной школы Сладковского района губернатор Тюменской области Александр Моор.
Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.
"Сегодня был в Сладковском районе в рабочей поездке. Заглянул в гости к юным теннисистам. В местной спортшколе очень сильная секция по настольному теннису. Сладковские ребята неоднократно побеждали на областных соревнованиях, входят в региональную сборную. В 2022 году впервые в истории района воспитанница школы Анастасия Павлюк завоевала медаль на личном первенстве Уральского федерального округа", - отметил Александр Моор.
Губернатор подчеркнул, что настольный теннис - увлекательный вид спорта. Подходит для всех возрастов, развивает реакцию. Он пожелал сладковским чемпионам новых побед.