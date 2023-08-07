Около 2 тысяч кубометров березовой фанеры экспортировали из Тюмени в Китай
Экономика, 10:58 07 августа 2023
| Фото: ИА "Тюменская линия"
1 тыс. 920 куб. м березовой фанеры экспортировали из Тюмени в Китай. Перед отправкой партия прошла исследование на энтомологические показатели, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.
"По результатам лабораторных исследований изделия из древесины свободны от опасных карантинных организмов. Продукция соответствует требованиям Таможенного союза и стран-импортеров", - уточнили в ведомстве.
На партию выдан фитосанитарный сертификат.