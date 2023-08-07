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Около 2 тысяч кубометров березовой фанеры экспортировали из Тюмени в Китай

Экономика, 10:58 07 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 920 куб. м березовой фанеры экспортировали из Тюмени в Китай. Перед отправкой партия прошла исследование на энтомологические показатели, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

"По результатам лабораторных исследований изделия из древесины свободны от опасных карантинных организмов. Продукция соответствует требованиям Таможенного союза и стран-импортеров", - уточнили в ведомстве.

На партию выдан фитосанитарный сертификат.

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# Россельхознадзор , фанера , экспорт

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