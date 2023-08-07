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Со счетом 1:0 дублеры ФК "Тюмень" победили гостей из Кургана

Спорт, 16:30 07 августа 2023

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Домашний матч футболистов "Тюмень-2" в региональном первенстве страны среди коллективов третьего дивизиона завершился победой.

Хозяевам помогал Павел Шадрин, которому после повреждения необходимо набирать игровую практику для того, чтобы помогать побеждать основному составу "Тюмени" в первой лиге. Футболист отметился предупреждением за неспортивное поведение на 41-й минуте матча, когда попробовал оспорить не назначение пенальти.

Курганцев подвел Роман Мезенцев, который на ровном месте у чужих ворот получил второе предупреждение за неспортивное поведение и на 86-й минуте оставил свою команду вдесятером.

А на 90-й минуте хозяева наконец-то забили. Автором единственного и победного гола стал 17-летний Геворг Галстян. Теперь тюменцы 12 августа сыграют в Омске с местным "Иртышом-2"

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