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Тюменская область вошла в число регионов с приростом поставок метана для заправки транспорта

Экономика, 17:25 07 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34% составляет прирост поставок газа для заправки транспорта в Тюменской области. Регион вошел в число субъектов России, где стали больше использовать метан, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

В целом по стране с января по июнь на эти цели направлено 720 млн куб. м компримированного природного газа. Больше чем в Тюменской области, метан потребляют в Иркутске и Астрахани, чуть меньше – в Камчатском крае и Санкт-Петербурге.

Благодаря использованию природного топлива выбросы загрязняющих веществ от автомобилей в России уменьшились почти на 23 тыс. тонн.

Напомним, в Тюменской области работают восемь метановых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В августе планируется отрыть еще одну АГКНС в Ишимском районе на 5 км автодороги Ишим-Лозовое.

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# автозаправочная станция , топливо

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