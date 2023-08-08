Водитель иномарки и трое его пассажиров погибли в аварии в Тюменской области
Общество, 22:47 07 августа 2023
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
63-летний мужчина, управлявший автомобилем KIA Sorento, и трое его пассажиров – 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет – погибли в результате аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе 7 августа.
По предварительным данным, на 83-м км трассы легковой автомобиль въехал в стоящий на обочине большегруз Mercedes.
47-летний водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.