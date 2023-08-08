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Бюллетени на выборы губернатора Тюменской области отправили на Ямал

Политика, 11:30 08 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Передача более 300 тыс. бланков бюллетеней для выборов губернатора Тюменской области избирательным комиссиям Ямала состоялась в Тюменском доме печати 8 августа. В ближайшие дни бюллетени поступят 13 территориальным избирательным комиссиям для голосования в отдаленных и труднодоступных районах автономного округа.

В присутствии зарегистрированного кандидата на пост главы региона Ивана Левченко и руководителя Тюменского дома печати Льва Нежданова прошел прием отпечатанного тиража бюллетеней, в том числе, для голосования на КОИБ, и их дальнейшая передача представителям Росинкас для доставки в округ.

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин рассказал, что как в Тюменской области, так на Ямале и в Югре в полном объеме применяются современные избирательные стандарты. Это видеонаблюдение в помещениях участковых избирательных комиссий, видеофиксация, QR-кодирование, а также комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Также глава областного Избиркома напомнил, что в регионе с 26 июля начал работу проект "Мобильный избиратель", дающий гражданину возможность по заявлению открепиться со своего избирательного участка и прикрепиться к тому, где он будет находиться в день голосования 10 сентября. Для этого необходимо обратиться с заявлением в любую территориальную избирательную комиссию, МФЦ, либо на портал Госуслуг.

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Тираж бюллетеней для Ханты-Мансийского округа - Югры и юга Тюменской области будет передан 9 августа. Общий тираж бюллетеней составит более 2 млн 600 тыс. экземпляров.

Ступников Николай

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# бюллетени , выборы губернатора , Дом печати , Игорь Халин , КОИБ , Ямал

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