Бюллетени на выборы губернатора Тюменской области отправили на Ямал

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Передача более 300 тыс. бланков бюллетеней для выборов губернатора Тюменской области избирательным комиссиям Ямала состоялась в Тюменском доме печати 8 августа. В ближайшие дни бюллетени поступят 13 территориальным избирательным комиссиям для голосования в отдаленных и труднодоступных районах автономного округа.

В присутствии зарегистрированного кандидата на пост главы региона Ивана Левченко и руководителя Тюменского дома печати Льва Нежданова прошел прием отпечатанного тиража бюллетеней, в том числе, для голосования на КОИБ, и их дальнейшая передача представителям Росинкас для доставки в округ.

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин рассказал, что как в Тюменской области, так на Ямале и в Югре в полном объеме применяются современные избирательные стандарты. Это видеонаблюдение в помещениях участковых избирательных комиссий, видеофиксация, QR-кодирование, а также комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Также глава областного Избиркома напомнил, что в регионе с 26 июля начал работу проект "Мобильный избиратель", дающий гражданину возможность по заявлению открепиться со своего избирательного участка и прикрепиться к тому, где он будет находиться в день голосования 10 сентября. Для этого необходимо обратиться с заявлением в любую территориальную избирательную комиссию, МФЦ, либо на портал Госуслуг.

Тираж бюллетеней для Ханты-Мансийского округа - Югры и юга Тюменской области будет передан 9 августа. Общий тираж бюллетеней составит более 2 млн 600 тыс. экземпляров.

Ступников Николай