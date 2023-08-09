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Нормативы ГТО выполнят на набережной тюменские "муравьи"

Спорт, 10:12 09 августа 2023

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Nюменские "муравьи" смогут выполнить нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в День физкультурника, 12 августа.

В соревнованиях примут участие бригады "Отрядов мэра". Состязания развернутся на набережной Туры у мультицентра "Контора пароходства" по адресу ул. 25 Октября, 23а, стр. 1.

Регистрация "муравьев" начнется в 15 часов. В 15 часов 40 минут стартует прием нормативов. Ребятам предстоит выполнить наклон вперед из положения стоя на скамье, прыжок в длину и другие упражнения.

Командный зачет будет определен по сумме лучших результатов четырех участников. Торжественное награждение победителей соревнований среди бригад запланировано на 18 часов, сообщает городской департамент по спорту.

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# ГТО , День физкультурника , отряды мэра

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