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Из Тюменской области экспортировали 36 тонн рулонного газона в Казахстан

Экономика, 15:43 08 августа 2023

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Рулонный газон премиального качества тюменской компании Park Decor весом 36 тонн экспортировали из Тюмени в Казахстан. Его перевезли несколькими партиями. Перед отправкой газон проверили на наличие вредителей и нематод, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО–Югре.

В результате экспертизы карантинные объекты не обнаружены. Управление выдало производителю фитосанитарный сертификат. Документ подтверждает, что продукция является безопасной и соответствует требованиям страны-импортера.

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# Россельхознадзор , экспорт

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