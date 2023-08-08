Из Тюменской области экспортировали 36 тонн рулонного газона в Казахстан

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Рулонный газон премиального качества тюменской компании Park Decor весом 36 тонн экспортировали из Тюмени в Казахстан. Его перевезли несколькими партиями. Перед отправкой газон проверили на наличие вредителей и нематод, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО–Югре.

В результате экспертизы карантинные объекты не обнаружены. Управление выдало производителю фитосанитарный сертификат. Документ подтверждает, что продукция является безопасной и соответствует требованиям страны-импортера.