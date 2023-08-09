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Тюменский экодом "Центральный" временно закроют

Политика, 13:09 09 августа 2023

сообщество «Тюменское экологическое объединение» во ВКонтакте | Фото: сообщество «Тюменское экологическое объединение» во ВКонтакте

Многофункциональный экоцентр на Цветном бульваре в Тюмени отреставрируют и обновят. В связи с ремонтными работами экодом "Центральный" временно закроют с 15 августа, сообщает пресс-служба ТЭО.

"На этот период ждём наших постоянных гостей и новых посетителей в экодомах "Гудвин" и "Сити Молл". В них также всегда доступен пункт приёма вторсырья, мастерская переработки с познавательными мастер-классами, книгообменник, игротека, экобиблиотека и другие полюбившиеся жителям активности", – сообщили в управлении по связям с общественностью Тюменского экологического объединения.

Добавим, все мероприятия в экодомах традиционно бесплатны. На события с ограничением числа участников необходима предварительная регистрация. Самостоятельно зарегистрироваться на мастер-класс или лекцию можно по ссылке. Подробная информация о проекте в официальном сообществе компании во ВКонтакте.

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# реставрация , Тюменское экологическое объединение , экодом

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