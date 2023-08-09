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Аграрии Тюменской области убали 71 га картофельных полей

Экономика, 18:54 09 августа 2023

krimm.ru

Аграрии Тюменской области убали 71 га картофельных полей, собрано 1 тыс. 922 тонны корнеплода по данным на 9 августа.

Как сообщает информационный центр регионального правительства, собрано зерновых и зернобобовых культур с 9 тыс. 900 га посевных площадей, валовой сбор — 22 тыс. 700 тонн; обмолочено 6 тыс. га гороха, валовой сбор — 12 тыс. 600 тонн; с 52 га других овощей собрана 2 тысс. 561 тонна урожая.

К уборочной кампании присоединились аграрии Сорокинского района. Комбайнерам "Агротехнического центра" предстоит убрать зерновых на площади 25 тыс. 592 га и 824 га гороха.

Видео администрации Сорокинского района.

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# АПК , уборочная кампания

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